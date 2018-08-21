В краснодарском арт-центре «Бронзовая лошадь» покажут фильм «Небывальщина»

Сеанс фильма начнется 25 августа в 20:00. Мероприятие пройдет в рамках акции «Ночь кино».

После просмотра фильма пройдет творческая встреча с исполнителем главной роли актером Александром Кузнецовым.

Гостям также представят выставку антиквариата и современного искусства, сообщает пресс-служба министерства культуры Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 25 августа в 19:00 во всех районах и городах Краснодарского края стартует Всероссийская акция «Ночь кино». Во всех открытых кинотеатрах, концертных залах, музеях и библиотеках в этот вечер пройдет специальная программа. Гостей ждут лекции по истории кино, творческие встречи, викторины, экскурсии и показы фильмов.

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