В краснодарском дворце спорта «Олимп» прошла ярмарка вакансий

Акция состоялась 5 октября, она стала финалом краевой программы «Планета ресурсов».

Такие мероприятия проводили во всех районах Кубани в течение нескольких дней. В краевой столице соискателей ждали потенциальные начальники и консультанты. Вакансии предоставили более 100 предприятий сельскохозяйственной, санаторно-курортной, строительной, медицинской и других отраслей.

«Сегодня на территории Кубани представлено около 60 тыс. вакансий. В прошлом году около 30% посетителей ярмарки были трудоустроены. Это достаточно серьезный показатель для разового мероприятия», — отметил министр труда и социального развития Краснодарского края Константин Федоренко.

Гости «Планеты ресурсов» могли не только оставить резюме, но и получить консультации по вопросам стажировки, переобучения или прохождения практики. Для школьников в фойе дворца спорта развернули свою ярмарку. Преподаватели и студенты вузов Краснодара представляли свои учебные заведения, чтобы привлечь старшеклассников.

«Я пришел, чтобы выбрать что-нибудь для поступления. Меня интересуют экономическое и юридическое направления», — сказал учащийся десятого класса Никита Битков.

«Ярмарка помогает показать школьникам, какие направления они могут выбрать. Я считаю, школьникам самим было бы намного труднее выбирать, искать в интернете, где они не все могут увидеть. А тут они приходят, и каждый вуз их к себе завлекает», — считает учащийся десятого класса Степан Коробкин.

Те, кто еще не определился со своим будущим, могли пройти специальное тестирование. По ответам учащихся компьютер анализировал их интересы и способности, а потом предлагал им несколько подходящих специальностей на выбор.

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