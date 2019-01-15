В краснодарском художественном музее пройдет фестиваль «Поколение К»

В 2019 году Краснодарскому краевому художественному музею имени Ф. А. Коваленко исполнится 115 лет.

В честь этого там проведут музейный фестиваль для детей и подростков «Поколение К». Он будет включать несколько направлений творческих активностей, а также выставки, мастер-классы, игровые занятия, экскурсии.

Фестиваль начинет работу 17 января и продлится до 15 декабря, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе музея.

Воспитанники детского сада № 209 на открытии фестиваля создадут коллаж, посвященный музею и букве «К», которая олицетворяет и город Краснодар, и Кубань, и основателя музея Федора Акимовича Коваленко.