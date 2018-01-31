В краснодарском институте культуры пройдет фестиваль науки

31 января в 10:50

Он откроется в День российской науки 8 февраля.

Победителей конкурсов на лучшую научную работу за прошедший год — преподавателей и студентов вуза — наградят в день старта фестиваля. В этот же день пройдет всероссийская научно-практическая конференция «Вехи истории: 75 лет Сталинградской битве и освобождению Юга России от немецко-фашистских захватчиков».

Фестиваль продлится до 27 апреля. За это время в институте пройдут международные, всероссийские и региональные конференции. Они будут посвящены различным культурным и образовательным вопросам: музыке в пространстве медиакультуры, хореографическому наследию России, искусству народного пения и другим, сообщает пресс-служба КГИК.

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