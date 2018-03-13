В краснодарском КЦ «Типография» пройдут лекции по урбанистике

Их проведут 27 и 28 марта.

Курс лекций завершится конкурсом на проект сквера в микрорайоне «Близкий». Его в 2018 году реализует частный застройщик. Победителя определит жюри. Он получит грант от компании-застройщика. К участию приглашаются студенты профильных вузов, архитекторы и дизайнеры в возрасте от 14 до 35 лет.

Для участия в конкурсе нужно зарегистрироваться на сайте, скачать техническое задание на эскизный проект, выполнить его и отправить до 23 апреля 2018 года. Публичная защита проектов пройдет 28 апреля в «Типографии», сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе культурного центра.

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