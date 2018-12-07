В краснодарском кинотеатре «Аврора» утеплят пальмы

Само здание закроют специальными материалами.

Сейчас идут работы по утеплению и консервации двух пальм, расположенных в кинотеатре «Аврора». Закупят брус, специальный укрывной материал — спандбонд, греющий кабель для создания вокруг деревьев теплового контура, рассказал директор МКУ «Единая служба заказчика» Артем Аганов.

До 10 декабря вокруг пальм установят короба, на которых закрепят нагревающие диоды, автоматически включающиеся при понижении температуры воздуха. Подключение и пуско-наладочные работы полностью завершат 12 декабря, рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе мэрии Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее краснодарцы в соцсетях призвали спасти пальму из кинотеатра «Аврора».

Краснодарский кинотеатр «Аврора» в 2015 году закрыли на реконструкцию. Было решено вернуть зданию и статуе возле него облик 1967 года.

В ноябре 2015 года во время обсуждения бюджета на 2016 год приняли решение прекратить финансирование программы «Краснодару — столичный облик». В феврале 2016 года власти Краснодара опубликовали перечень объектов, в отношении которых планируется заключить концессионные соглашения. В списке была и «Аврора».

Власти Краснодара в июле 2016 года сообщили, что не нашли инвесторов для реконструкции кинотеатра «Аврора». В апреле 2017 года Евгений Первышов сообщил, что власти расторгнут договор с подрядчиком, который занимался реконструкцией кинотеатра. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев призвал привлечь к ответственности виновных в упадке «Авроры». Власти Краснодара в мае подали в суд на подрядчика по реконструкции «Авроры».

В марте губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и бизнесмен Сергей Галицкий обсудили реконструкцию «Авроры». Евгений Первышов 24 апреля на брифинге по результатам первых трех месяцев работы городской власти в 2018 году рассказал о дальнейшей судьбе кинотеатра.

Кинотеатр «Аврора», построенный по проекту архитектора Евгения Сердюкова, был сдан в эксплуатацию в мае 1967 года. Памятником архитектуры здание признали в 1981 году.

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