В краснодарском кинотеатре «Кубанькино» обсудят фильмы Антониони

Творчеству итальянского режиссера Микеланджело Антониони посвятят заседание киноклуба «Путь» 29 октября.

С творчеством киноклассика участников встречи познакомит Валерий Тимощенко — кубанский режиссер и сценарист, председатель регионального отделения Союза кинематографистов России.

В центре внимания итальянского режиссера — проблемы современного общества: духовное онемение, эмоциональная усталость, одиночество людей.

Зрители увидят один из самых известных его фильмов — «Затмение». Картина вышла на экраны в 1962 году. Она завершает трилогию, начатую картинами «Приключение» и «Ночь». Лента получила специальный приз жюри Каннского кинофестиваля. Главные роли сыграли Моника Витти и Ален Делон.

Заседание киноклуба начнется в 18:00, сообщает пресс-служба министерства культуры Краснодарского края.

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