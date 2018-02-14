В краснодарском клубе неизвестный нокаутировал посетителя

Драка произошла 10 февраля.

«В полицию Краснодара обратился 24-летний местный житель. По его словам, он вместе со знакомой отдыхал в клубе на улице Рашпилевской. Когда молодой человек выходил из заведения, около 1:00, к нему подошел незнакомый мужчина и ударил его по лицу. Парень упал и потерял сознание. По словам потерпевшего, ранее у них не было конфликта», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» руководитель пресс-группы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

Пострадавшему в больнице поставили диагноз «черепно-мозговая травма».

Сейчас полиция устанавливает личность и местонахождение мужчины, который ударил молодого человека.

Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления степени тяжести причиненного здоровью вреда.

«Боксеру» грозит штраф от пяти до 30 тыс. рублей или арест от десяти до 15 суток, а если окажется, что здоровью пострадавшего причинен тяжелый вред, будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

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