В Краснодарском крае 1 апреля стартует прививочная кампания против кори

Вакцинация пройдет во всех регионах России.

Острое вирусное заболевание очень опасно, отмечают врачи, а его осложнения влияют на работу центральной нервной системы человека. При этом вирус передается при контакте с больным практически в 100% случаев. Согласно российскому календарю прививок, вакцинацию от кори необходимо проходить два раза в жизни: первый укол делают детям до года, а второй — в возрасте шести лет.

«Сейчас в национальный календарь включены и взрослые. Это значит, что по национальному календарю должно быть привито взрослое население с 18 до 35 лет. Кроме того, лица группы риска — медицинские работники, работники образования, транспорта, торговли, социальной защиты — прививаются до 55 лет», — рассказала главный специалист-эксперт управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю Наталья Топилина.

Сделать прививку от кори на Кубани можно будет в любой поликлинике или больнице с 1 апреля и до октября. Если человек не знает, проходил ли он вакцинацию в детстве, медики сделают прививку для профилактики. Даже если укол окажется третьим в жизни, он не навредит, а только поможет укрепить иммунитет.