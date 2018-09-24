В Краснодарском крае 1 октября стартует осенний призыв

24 сентября в 10:50

Распоряжение об организации мероприятий по проведению призывной кампании подписал губернатор Вениамин Кондратьев.

Согласно документу, в октябре-декабре текущего года на военную службу будут призваны молодые люди в возрасте от 18 до 27 лет, годные по состоянию здоровья.

Глава региона поручил министерству здравоохранения Кубани организовать медицинские осмотры граждан в военкоматах края. Вениамин Кондратьев рекомендовал провести на сборном пункте военного комиссариата встречи призывников с ветеранами Великой Отечественной войны, участниками вооруженных конфликтов.

Главам муниципальных образований поручено оказать содействие в работе призывных кампаний на местах, обеспечить их помещениями, медицинским оборудованием, хозяйственным имуществом и транспортом, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник