В Краснодарском крае 1 сентября начнут работать четыре новые школы

Они построены с нуля и в общей сложности смогут принять больше 3 тыс. детей.

Два здания появились в Краснодаре. Одно, на 1 тыс. мест, построили на хуторе Ленина. На реализацию проекта ушло почти 9 млн рублей и пять лет. Но теперь школа полностью укомплектована и готова принять учеников. Впервые дети сядут за парты и в образовательном учреждении на улице Героя Яцкова. Эту школу городские власти выкупили у застройщика и уже назначили директора.

Еще одно новое здание ввели в эксплуатацию в Северском районе — школа рассчитана на 400 мест и обошлась бюджету почти в 3 млн рублей.

В Туапсинском районе 1 сентября откроется не только школа, но и детский сад. Там все строительные работы завершили еще в начале лета, а в июле учреждение получило лицензию на работу.

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