В Краснодарском крае 10 августа местами пройдет дождь

Ветер северо-восточный, восточный 5-10 м/с, порывы 12-17 м/с. Температура воздуха ночью 19-24 °С, днем 33-38 °С.

На Черноморском побережье ветер северо-восточный, юго-восточный 6-11 м/с, местами порывы 12-14 м/с, в Новороссийске северо-восточный 12-14 м/с, порывы 18-23 м/с. Температура воздуха ночью 22-27 °С, днем 31-36 °С. Температура воды в Азовском море 26-29 °С, в Черном — 27-29 °С.

В Краснодаре без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 5-10 м/с, порывы 14 м/с. Температура воздуха ночью 21-23 °С, днем 34-36 °С.

Сочи +32…+34 °C без осадков

Туапсе +32…+34 °C без осадков

Геленджик +32…+34 °C без осадков

Новороссийск +32…+34 °C без осадков

Анапа +33…+35 °C без осадков

Крымск +34…+36 °C без осадков

Славянск-на-Кубани +34…+36 °C без осадков

Приморско-Ахтарск +34…+36 °C без осадков

Ейск +33…+35 °C без осадков

Тихорецк +34…+36 °C без осадков

Кропоткин +33…+35 °C без осадков

Армавир +34…+36 °C кратковременный дождь

Лабинск +35…+37 °C кратковременный дождь

Белореченск +35…+37 °C кратковременный дождь

Горячий Ключ +35…+37 °C без осадков

Краснодар +34…+36 °C без осадков

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