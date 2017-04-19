В Краснодарском крае 20 апреля ожидается кратковременный дождь

В Краснодарском крае вечером и ночью 20 апреля в отдельных пунктах ожидается кратковременный дождь.

Ветер западный, северо-западный с переходом на северо-восточный, восточный 7-12 м/с, вечером и в первую половину ночи местами порывы до 12-17 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5°С, местами заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -1°С. Днем 13-18°С тепла.

На Черноморском побережье вечером и ночью местами дождь. Ветер западный, северо-западный 12-14 м/с. Вечером порывы до 13-18 м/с. Днем — восточный, юго-восточный 6-11 м/с, местами до 13 м/с. Температура воздуха ночью 3-8°С тепла, днем 18-20°С, по югу до 23-25°С.

В Краснодаре без осадков. Ветер западный, северо-западный с переходом на северо-восточный, восточный 7-12 м/с, вечером 19 апреля порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью 3-5°С тепла, днем 15-17°С.

Сочи +21…+23°C временами дождь

Туапсе +18…+20°C преимущественно без осадков

Геленджик +17…+19°C преимущественно без осадков

Новороссийск +16…+18°C преимущественно без осадков

Анапа +16…+18°C преимущественно без осадков

Крымск +15…+17°C преимущественно без осадков

Славянск-на-Кубани +15…+17°C преимущественно без осадков

Приморско-Ахтарск +14…+16°C преимущественно без осадков

Ейск +13…+15°C преимущественно без осадков

Тихорецк +14…+16°C преимущественно без осадков

Кропоткин +14…+16°C преимущественно без осадков

Армавир +14…+16°C преимущественно без осадков

Лабинск +14…+16°C преимущественно без осадков

Белореченск +13…+15°C преимущественно без осадков

Горячий Ключ +16…+18°C преимущественно без осадков

Краснодар +15…+17°C преимущественно без осадков

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