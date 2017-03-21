В Краснодарском крае 22 марта возможна гроза

На Кубани 22 марта местами ожидается кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер западный, северо-западный 5-10 м/с, днем местами до 14 м/с.
Температура воздуха ночью -1…+4°C, при прояснении в юго-восточных районах до -5°C; днем 8-13°C. На Черноморском побережье местами дождь, ночью в горах с мокрым снегом. Ветер северо-западный, северный 6-11 м/с местами 12-14 м/с. Температура воздуха ночью 1-6° тепла, днем 7-12° тепла.
В Краснодаре синоптики обещают кратковременный дождь. Ветер западный, северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1…+3°C, днем 10-12° тепла.
Сочи +9…+11°C временами дождь
Туапсе +9…+11°C временами дождь
Геленджик +10…+12°C преимущ. без осадков
Новороссийск +9…+11°C преимущ. без осадков
Анапа +9…+11°C преимущ. без осадков
Крымск +10…+12°C кратковременный дождь
Славянск-на-Кубани +10…+12°C кратковременный дождь
Приморско-Ахтарск +8…+10°C кратковременный дождь
Ейск +8…+10°C кратковременный дождь
Тихорецк +9…+11°C кратковременный дождь
Кропоткин +9…+11°C кратковременный дождь
Армавир +8…+10°C кратковременный дождь
Лабинск +8…+10°C кратковременный дождь
Белореченск +8…+10°C кратковременный дождь
Горячий Ключ +10…+12°C кратковременный дождь
Краснодар +10…+12°C кратковременный дождь