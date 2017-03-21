В Краснодарском крае 22 марта возможна гроза

На Кубани 22 марта местами ожидается кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер западный, северо-западный 5-10 м/с, днем местами до 14 м/с.

Температура воздуха ночью -1…+4°C, при прояснении в юго-восточных районах до -5°C; днем 8-13°C. На Черноморском побережье местами дождь, ночью в горах с мокрым снегом. Ветер северо-западный, северный 6-11 м/с местами 12-14 м/с. Температура воздуха ночью 1-6° тепла, днем 7-12° тепла.

В Краснодаре синоптики обещают кратковременный дождь. Ветер западный, северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1…+3°C, днем 10-12° тепла.

Сочи +9…+11°C временами дождь

Туапсе +9…+11°C временами дождь

Геленджик +10…+12°C преимущ. без осадков

Новороссийск +9…+11°C преимущ. без осадков

Анапа +9…+11°C преимущ. без осадков

Крымск +10…+12°C кратковременный дождь

Славянск-на-Кубани +10…+12°C кратковременный дождь

Приморско-Ахтарск +8…+10°C кратковременный дождь

Ейск +8…+10°C кратковременный дождь

Тихорецк +9…+11°C кратковременный дождь

Кропоткин +9…+11°C кратковременный дождь

Армавир +8…+10°C кратковременный дождь

Лабинск +8…+10°C кратковременный дождь

Белореченск +8…+10°C кратковременный дождь

Горячий Ключ +10…+12°C кратковременный дождь

Краснодар +10…+12°C кратковременный дождь

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