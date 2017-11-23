В Краснодарском крае 24 ноября ожидается дождь со снегом

Температура воздуха ночью 0…-5 °С, при прояснении до -8 °С, в юго-восточных предгорьях местами до -9…-11 °С, днем -3…+2 °С.

Местами осадки в виде мокрого снега, снега. Местами налипание мокрого снега. Ветер северо-западный, западный 5-10 м/с.

На Черноморском побережье местами осадки в виде мокрого снега, дождя, налипание мокрого снега, в районе Сочи сильные осадки, гроза. Ветер северо-восточный, северный 6-11 м/с, местами 12-14 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3 °С, днем 2-7 °С тепла.

В Краснодаре временами небольшие осадки. Ветер северо-западный, западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1…-3 °С, днем 0…+2 °С.

Сочи +5…+7 °C временами дождь

Туапсе +5…+7 °C временами дождь

Геленджик +6…+8 °C временами дождь

Новороссийск +5…+7 °C временами дождь

Анапа +4…+6 °C временами дождь

Крымск 0…+2 °C дождь со снегом

Славянск-на-Кубани 0…+2 °C дождь со снегом

Приморско-Ахтарск -1…+1 °C дождь со снегом

Ейск -1…+1 °C временами снег

Тихорецк 0…+2 °C временами снег

Кропоткин 0…+2 °C временами снег

Армавир -1…+1 °C временами снег

Лабинск -1…+1 °C временами снег

Белореченск -2…0 °C временами снег

Горячий Ключ 0…+2 °C временами снег

Краснодар 0…+2 °C временами снег

Вернуться на ленту

Источник