В Краснодарском крае 26 августа объявили днем траура

Такое решение принял губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в связи с гибелью людей в результате ДТП с автобусом в Темрюкском районе.

Главам муниципальных образований рекомендовано организовать и провести комплекс мероприятий по проведению дня траура и приспустить флаг Краснодарского края. Телерадиокомпаниям и организациям культуры региона рекомендовано отменить развлекательные мероприятия и передачи, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Темрюкском районе утром 25 августа при падении автобуса с пирса морпорта Тамань погибли рабочие. Автобус ехал с рабочими предприятия «Таманьнефтегаз». Позже его подняли на поверхность.

Причиной падения автобуса в море в Темрюкском районе назвали отказ тормозов. На место ЧП начали приезжать родственники погибших и пострадавших. Жертвами аварии с вахтовым автобусом в поселке Волна стали 17 человек. Личности всех погибших установлены. Одного из рабочих объявили без вести пропавшим. Спасательные работы на месте аварии прекратились, поисковые продолжаются.

На Кубани открыли горячую линию для родственников погибших и пострадавших в ДТП с автобусом — 8 (861) 268-64-40. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил оказать материальную помощь семьям погибших кубанских рабочих

Глава Минтранса РФ Максим Соколов распорядился провести внеплановую проверку перевозчика, которому принадлежит автобус. В компании уже заявили о готовности оказать материальную помощь семьям пострадавших рабочих.

Десятерых пострадавших в ДТП в Темрюкском районе после осмотра отпустили домой.

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