В Краснодарском крае 6 октября потеплеет до 25 °C

Осадков не ожидается. Ветер южных направлений 5-10 м/с, утром и днем местами порывы до 12-17 м/с.
Температура воздуха ночью 4-9 °С, местами в восточной половине 0…+3 °С, на Азовском побережье 8-13 °С, днем 18-23 °С, местами до +25 °С.
На Черноморском побережье местами небольшой дождь. Ветер южных направлений 6-11 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура ночью 12-17 °С, днем 19-24 °С. Температура морской воды в Черном море 18-22 °С, в Азовском море 10-12 °С.
В Краснодаре 6 октября без осадков. Ветер южный 5-10 м/с, утром и днем порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью 7-9 °С, днем 22-24 °С.
Сочи +22…+24 °C переменная облачность
Туапсе +22…+24 °C переменная облачность
Геленджик +20…+22 °C переменная облачность
Новороссийск +19…+21 °C переменная облачность
Анапа +18…+20 °C преимущественно без осадков
Крымск +18…+20 °C переменная облачность
Славянск-на-Кубани +19…+21 °C переменная облачность
Приморско-Ахтарск +18…+20 °C преимущественно без осадков
Ейск +18…+20 °C преимущественно без осадков
Тихорецк +21…+23 °C преимущественно без осадков
Кропоткин +21…+23 °C преимущественно без осадков
Армавир +21…+23 °C преимущественно без осадков
Лабинск +23…+25 °C преимущественно без осадков
Белореченск +23…+25 °C преимущественно без осадков
Горячий Ключ +21…+23 °C преимущественно без осадков
Краснодар +22…+24 °C преимущественно без осадков
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