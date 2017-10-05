В Краснодарском крае 6 октября потеплеет до 25 °C

Осадков не ожидается. Ветер южных направлений 5-10 м/с, утром и днем местами порывы до 12-17 м/с.

Температура воздуха ночью 4-9 °С, местами в восточной половине 0…+3 °С, на Азовском побережье 8-13 °С, днем 18-23 °С, местами до +25 °С.

На Черноморском побережье местами небольшой дождь. Ветер южных направлений 6-11 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура ночью 12-17 °С, днем 19-24 °С. Температура морской воды в Черном море 18-22 °С, в Азовском море 10-12 °С.

В Краснодаре 6 октября без осадков. Ветер южный 5-10 м/с, утром и днем порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью 7-9 °С, днем 22-24 °С.

Сочи +22…+24 °C переменная облачность

Туапсе +22…+24 °C переменная облачность

Геленджик +20…+22 °C переменная облачность

Новороссийск +19…+21 °C переменная облачность

Анапа +18…+20 °C преимущественно без осадков

Крымск +18…+20 °C переменная облачность

Славянск-на-Кубани +19…+21 °C переменная облачность

Приморско-Ахтарск +18…+20 °C преимущественно без осадков

Ейск +18…+20 °C преимущественно без осадков

Тихорецк +21…+23 °C преимущественно без осадков

Кропоткин +21…+23 °C преимущественно без осадков

Армавир +21…+23 °C преимущественно без осадков

Лабинск +23…+25 °C преимущественно без осадков

Белореченск +23…+25 °C преимущественно без осадков

Горячий Ключ +21…+23 °C преимущественно без осадков

Краснодар +22…+24 °C преимущественно без осадков

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