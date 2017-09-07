В Краснодарском крае 69 избирательным участкам присвоят имена Героев Кубани

07 сентября в 12:32

В Белоглинском районе избирательный участок 0519 будет носить имя Героя СССР Владимира Литвинова.

По мнению авторов инициативы, это позволит увековечить память о тех жителях региона, которые когда-то внесли ощутимый вклад в его развитие. Имя Литвинова носит парк и школа № 32 в селе Успенском. Здесь же живут и потомки Героя Советского Союза.

«Очень для меня эта память дорога. Каждое мероприятие по-своему волнительно, по-своему приятно. Наверное, всегда с гордостью слышу еще раз его имя», — сказала правнучка Героя Советского Союза В. И. Литвинова Ольга Зиборова.

Сейчас школа еще живет обычной жизнью, но местная избирательная комиссия работает. Уже 10 сентября учебное заведение откроет свои двери для тех, кто придет выполнить гражданский долг — отдать голос за одного из кандидатов. Работать избирательный участок имени Литвинова будет с 8:00 до 20:00.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», выборы в ЗСК пройдут 10 сентября. Состав шестого созыва кубанского парламента был сокращен со 100 до 70 депутатских мест, количество одномандатных округов — с 50 до 35.

7 ответов на вопросы о выборах в Законодательное собрание Краснодарского края читайте здесь.

Как проголосовать вдали от своего избирательного участка, читайте здесь.

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