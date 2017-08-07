В Краснодарском крае 8 августа прогнозируют до 39 °C

В дневные и вечерние часы местами в предгорных и горных районах кратковременный дождь, гроза.
Ветер северо-восточный, восточный 4-9 м/с, днем порывы до 15 м/с. Температура воздуха в Краснодарском крае ночью 20-25 °С, на Азовском побережье 23-28 °С, в юго-восточных предгорьях 16-21 °С, днем 32-37 °С, местами до 39 °С.
На Черноморском побережье в районе Большого Сочи местами слабый дождь, гроза. Ветер восточный, северо-восточный с переходом на юго-восточный, южный 6-11 м/с, местами порывы 12-14 м/с. Температура воздуха ночью 20-25 °С, в районе Новороссийска 23-28 °С, днем 29-34 °С. Температура воды в Черном море 25-28 °С, в Азовском 27-29 °С.
В Краснодаре без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 4-9 м/с, днем порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью 21-23 °С, днем 37-39 °С.
Сочи +32…+34 °C слабый дождь
Туапсе +31…+33 °C малооблачно
Геленджик +31…+33 °C малооблачно
Новороссийск +30…+32 °C малооблачно
Анапа +30…+32 °C малооблачно
Крымск +36…+38 °C малооблачно
Славянск-на-Кубани +37…+39 °C малооблачно
Приморско-Ахтарск +37…+39 °C малооблачно
Ейск +35…+37 °C малооблачно
Тихорецк +36…+38 °C малооблачно
Кропоткин +36…+38 °C малооблачно
Армавир +36…+38 °C кратковременный дождь
Лабинск +36…+38 °C кратковременный дождь
Белореченск +37…+39 °C кратковременный дождь
Горячий Ключ +35…+37 °C кратковременный дождь
Краснодар +37…+39 °C малооблачно
Вернуться на ленту