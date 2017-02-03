В Краснодарском крае аттестацию прошли 90% гостиниц

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ebb04f5df64916f434e81d98bb806928 В Краснодарском крае аттестацию прошли 90% гостиниц

Согласно новому закону, с 2017 года все гостиницы Краснодарского края обязаны иметь классификацию. Почти 90% из них к февралю прошли аттестацию.

Звезды пока не получили около 500 отелей. Это значит, что они не смогут принимать туристов. Сейчас в регионе зарегистрировано больше 5 тыс. отелей.

От большинства отстают Апшеронский, Ейский и Темрюкский районы, а также Краснодар. В Сочи без звезд остаются примерно 17% гостиниц. Их посетители могут подать жалобу в Роспотребнадзор, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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