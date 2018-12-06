В Краснодарском крае буду производить детское питание для младенцев до шести месяцев

Вице-губернатор Кубани Андрей Коробка сообщил о том, что в крае производят около 90% необходимых для этого ингредиентов.

По его словам, запуск производства детского питания для детей до шести месяцев — это очень важный проект. Сейчас в России производят только 5% этой продукции, она качественная и безопасная. Состав остальной продукции, представленной на рынке, фактически неизвестен.

Вице-губернатор добавил, что Кубань готова изготавливать качественный продукт, хотя конкуренция в этом сегменте высока.

«Уже есть инвесторы, которые готовы взяться за этот проект. Может быть, в следующем году еще не начнем строительство, не запустим производство, но фундамент для проекта уже есть», — цитирует Коробку ТАСС.

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