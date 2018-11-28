В Краснодарском крае центры занятости помогут трудоустроиться инвалидам

Депутаты ЗСК 28 ноября приняли изменения в региональный закон «Об органах труда и занятости населения Краснодарского края», согласно которому центры занятости помогут найти работу людям с ограниченными возможностями здоровья.

По данным замминистра труда и социального развития края Сергея Гаркуши, на Кубани проживают около 140 тыс. инвалидов работоспособного возраста, а работает только каждый пятый.

«Центры занятости будут наделены дополнительным полномочием по сопровождению при трудоустройстве инвалидов. Под сопровождением понимается закрепление инвалидов за сотрудниками центра занятости, подбор работы, согласование кандидатуры с работодателем и организация собеседования, составление маршрута передвижения до места работы и обратно, проведение мониторинга закрепляемости на рабочем месте», — цитирует пресс-служба ЗСК замминистра труда и социального развития края Сергея Гаркушу.

Кроме того, парламентарии приняли изменения в закон «Об организации транспортного обслуживания населения легковыми такси в Краснодарском крае», согласно которым региональный Минтранс наделяется госполномочиями по контролю за перевозками.

«Это еще один шаг в обеспечении законных прав лиц с ограниченными возможностями здоровья. С принятием данного закона устанавливается государственный контроль за соблюдением их прав в части транспортных перевозок легковыми такси», — сказал спикер Заксобрания Юрий Бурлачко.

«Желающих трудиться наверняка намного больше, но не каждый может позволить себе добираться до работы по чисто физическим ограничениям», — цитирует главу краевого парламента ТАСС.

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