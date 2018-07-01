В Краснодарском крае действует 620 объектов туристского показа

К летнему сезону открылось девять новых объектов в Сочи, Геленджике, Курганинском, Северском и Тихорецком районах.

Среди них гостевые дворы и усадьбы, культурно-развлекательные и культурно-познавательные центры, фермерские дворики и тематические музеи.

В Геленджике в Греческом культурном центре проводятся экскурсии с рассказами о Древней Греции, дегустации блюд греческой кухни и благородных напитков местного винодела. Здесь на постоянной основе работают историческая выставка, студии греческого танца, иконописи, организованы группы по изучению греческого языка и обучению игре на национальных инструментах.

В Северском районе работает дом-музей «Дарица». Гости могут посетить экскурсии по хутору Пороно-Покровский с посещением частных владений, мастерских, а также принять участие в кубанской трапезе.

В Курганинском районе организован досуг для любителей рыбалки.

По данным министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края, на сегодняшний день в регионе открыто для посещения почти 620 объектов туристского показа, на 15 больше, чем в 2017 году, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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