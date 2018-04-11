В Краснодарском крае готовятся принять рекордное количество туристов

Путешествия по Кубани будут доступными, а качество услуг и сервиса поднимется до мировых стандартов. Главные задачи предстоящего курортного сезона обсудили в Сочи.

На встречу собрались представители краевой власти, руководители оперативных служб, отельеры и предприниматели. Говорили о классификации гостиниц, безопасности и привлечении новых инвестиций. Министр курортов Кубани Христофор Константиниди призвал присутствующих мыслить шире. К примеру, создать единое туристическое пространство с Крымом.

«Мы сильнее, когда показываем такой межрегиональный турпродукт. Опять же дополнительный трафик, который пойдет по территории Краснодарского края, — это еще и возможность оставить у себя на территории туристов. Кроме того, проезжающие туристы останавливаются в крае на несколько дней, на неделю. Они хотят посмотреть оба региона», — сказал министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Христофор Константиниди.

Нельзя забывать и о развитии туристического потенциала внутри региона. Утвержден краевой план подготовки к летнему сезону. Одно из первых изменений, которое сразу бросится в глаза путешественникам, — это единый стиль оформления кубанских пляжей. Добраться до мест отдыха гости смогут без пробок. Все ремонтные работы на дорогах к морю планируют завершить до 15 мая

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