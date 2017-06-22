В Краснодарском крае инфляция за год выросла на 4,9%

По данным Росстата, в этом году в мае инфляция составила 4,9% по сравнению с маем 2016 года. Она ускорилась по отношению к предыдущему месяцу — с 4,4% в апреле.

Повышение инфляции связано с ускорением роста цен на услуги связи, услуги пассажирского транспорта, гостиниц и санаторно-оздоровительные услуги.

Замедлился рост цен на бытовые, ветеринарные услуги, услуги в сфере туризма, физической культуры и спорта. Прирост цен на продовольственные товары снизился с 4,5% до 4,4%, на непродовольственные товары — сохранились на уровне 4,1%.

Цены снизились на подсолнечное масло, яйца, сахар-песок, крупу и бобовые, фрукты и цитрусовые, пишет «Коммерсантъ».

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