В Краснодарском крае к 15:00 явка избирателей составила 24,83%

Всего в список избирательной комиссии края включены более 4 млн избирателей.

По данным на 15:00, в Краснодарском крае явка избирателей составила 24,83%.

Наибольшую явку зафиксировали в Новороссийском округе — 39,87%. На втором месте стоит Азовский округ с показателем 36,96%. Затем идет Восточный — 36,94%, Лесистый — 35,67%.

Наиболее низкую явку показали Екатеринодарский округ — 14,62%, Кирпильский — 14,09%, Южный — 13,51% и Калининский — 7,59%.

Более подробную информацию о явке избирателей на 15:00 можно получить здесь.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае 10 сентября проходят выборы нового состава Законодательного собрания (ЗСК) на следующие пять лет. Отдать свой голос можно с 8:00 до 20:00. Количество мест в ЗСК сократится. В новый состав войдут 70 депутатов, а не 100, как раньше. На места в кубанском парламенте претендуют представители «Единой России», «Коммунистов России», «Справедливой России», КПРФ и ЛДПР.

На территории Кубани работают 2 тыс. 779 избирательных участков, из которых 29 находятся в местах временного пребывания избирателей. Для обеспечения безопасности во время проведения единого дня голосования привлекли более 10,5 тыс. человек. Это сотрудники органов внутренних дел, казаки, представители Росгвардии и ЧОПов.

С 8:00 до 22:00 в Информационном центре избирательной комиссии края работает телефон горячей линии. Информацию можно получить по телефону 8 (861) 262-96-95. На вопросы избирателей ответят члены избирательной комиссии Кубани и сотрудники аппарата.

7 ответов на вопросы о выборах в Законодательное собрание Краснодарского края читайте здесь.

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