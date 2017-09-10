В Краснодарском крае к 19:30 явка избирателей составила 38,61%

В 20:00 закрылись все 2779 избирательных участков в Краснодарском крае. Проголосовали более 1,55 млн человек.

Всего в список избирательной комиссии края включены более 4 млн избирателей. По данным на 19:30, в Краснодарском крае явка избирателей составила 38,61%.

Как отметили в избирательной комиссии Краснодарского края, это практически на уровне выборов в Законодательное собрание края пятого созыва, проходивших в 2012 году. Официальные результаты выборов будут объявлены 11 сентября, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Наибольшую явку зафиксировали в Новороссийском округе — 63,18%. На втором месте стоит Лесистый округ с показателем 55,60%. Затем идет Кошевой — 54,72%, Черноморский — 53,27%.

Более подробную информацию о явке избирателей на 19:30 можно получить здесь.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае 10 сентября проходят выборы нового состава Законодательного собрания (ЗСК) на следующие пять лет. В новый состав войдут 70 депутатов, а не 100, как раньше. На места в кубанском парламенте претендуют представители «Единой России», «Коммунистов России», «Справедливой России», КПРФ и ЛДПР.

На территории Кубани работали 2 тыс. 779 избирательных участков, из которых 29 находятся в местах временного пребывания избирателей. Для обеспечения безопасности во время проведения единого дня голосования привлекли более 10,5 тыс. человек. Это сотрудники органов внутренних дел, казаки, представители Росгвардии и ЧОПов.

С 8:00 до 22:00 в Информационном центре избирательной комиссии края работает телефон горячей линии. Информацию можно получить по телефону 8 (861) 262-96-95. На вопросы избирателей ответят члены избирательной комиссии Кубани и сотрудники аппарата.

7 ответов на вопросы о выборах в Законодательное собрание Краснодарского края читайте здесь.

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