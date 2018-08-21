В Краснодарском крае маслозавод за 124 млн рублей повторно выставили на торги

Об этом говорится в материалах Единого реестра сведений о банкротстве.

Производственный комплекс по выпуску подсолнечного масла выставили на аукцион одним лотом. Продаются склады, лаборатория, котельная, подъездной ж/д путь, цеха готовой продукции, резервуары для масла, водозаборная скважина, а также право собственности на земельные участки. Сейчас имущество находится в залоге у ООО «Кубанский элеватор».

Ранее торги по продаже имущества не состоялись из-за отсутствия заявок, сообщает РБК-Краснодар.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник