В Краснодарском крае на безопасность проверили более 1 тыс. автобусов

Во время Совбеза заместитель главы Кубани Алексей Копайгородский доложил губернатору Вениамину Кондратьеву об итогах работы оперативного штаба и АТК в крае в 2018 году.

Вопросы безопасности дорожного движения обсуждали на координационном заседании в начале августа. Вениамин Кондратьев призвал проявлять максимальную принципиальность в вопросе пресечения нелегальных пассажирских перевозок и расширять полномочия региональной власти по привлечению к ответственности нелегальных перевозчиков.

По словам Алексея Копайгородского, предприняли ряд мер. С августа по ноябрь во время рейдов проверили 1 тыс. 113 автобусов, более чем в половине случаев выявили нарушения. К административной ответственности привлекли 444 перевозчика, сумма штрафов составила 4,7 млн рублей.

«Особое внимание во время проверок уделялось соблюдению обязательных требований по обеспечению безопасности при перевозках автобусами пассажиров, в том числе детей», — подчеркнул Алексей Копайгородский.

По итогам рейдов наложили арест на 18 транспортных средств, которые под видом заказных автобусов перевозили людей по нелегальным маршрутам.

В следующем году также запланированы проверки соблюдения обязательных требований при перевозке пассажиров легковыми такси.

«Формальный подход в этих вопросах недопустим. Нам необходимо работать на предупреждение. Здесь должна быть активная позиция проверяющих. Все вместе мы отвечаем за безопасность жителей и гостей Кубани», — цитирует губернатора пресс-служба администрации Краснодарского края.

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