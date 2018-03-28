В Краснодарском крае на поддержку НКО за три года направили 190 млн рублей

Об этом 28 марта сообщил губернатор Вениамин Кондратьев на выездном заседании Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека в Краснодаре.

По словам главы Кубани, в регионе проводится большая работа по развитию гражданского общества, созданию условий для работы некоммерческих общественных организаций. В рамках финансовой поддержки НКО за последние три года на реализацию 118 программ общественники получили 190 млн рублей из краевого бюджета.

За последние годы более 200 организаций безвозмездно получили помещения, необходимые для работы. В 41 муниципалитете созданы общественные и экспертные советы, обеспечена ротация членов Совета по правам человека при губернаторе.

«В его состав вошли общественники, которые реально, а не формально защищают интересы жителей Кубани. Я постоянно на связи с членами регионального совета по правам человека и того же требую от своих заместителей, руководителей министерств и департаментов, а также глав муниципалитетов», — цитирует Кондратьева пресс-служба администрации Краснодарского края.

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