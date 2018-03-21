В Краснодарском крае на развитие фермерских хозяйств направят 1,3 млрд рублей

Это на 100 млн больше, чем в 2017 году. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

По словам губернатора, развитие животноводства, садоводства и семеноводства являются приоритетами в АПК Кубани. Отдельное внимание уделяется поддержке фермерских хозяйств.

В целом в 2018 году на развитие АПК направят более 7 млрд рублей. Около 500 млн рублей предусмотрено садоводам, в этом году начинает действовать программа «Малый сад», по которой аграрии смогут получать субсидии на закладку сада площадью до 3 га.

«Мы уже выращиваем 40% всех российских яблок, это хорошие показатели, но потенциал у края значительно больше. Необходимо серьезно увеличить валовое производство продукции, предложить качественную альтернативу импортной», — подчеркнул глава региона.

Кондратьев также отметил, что в прошлом году аграрии впервые получили субсидии на возмещение агротехнологических работ, обеспечивающих увеличение производства овощей и семян сельскохозяйственных культур, в том числе и семян сахарной свеклы. Сумма составила более 150 млн рублей. В этом году за счет средства краевого бюджета объем финансирования увеличен на 40 млн рублей. До 1,3 млрд рублей увеличены субсидии фермерам, поддержка будет оказана и сельхозкооперациям.

«Сейчас в крае зарегистрировано 136 потребительских кооперативов, на их поддержку выделят около 315 млн рублей. В целом, в ближайшие три года на развитие сельхозкооперации в крае планируется направить 1 млрд рублей», — цитирует губернатора пресс-служба администрации Краснодарского края.

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