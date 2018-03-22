В Краснодарском крае начался сев сахарной свеклы

Кубань первой в России приступила к севу этой культуры.

В 2018 году этой культурой планируется засеять 203 тыс. га, что на 3,1 тыс. га больше, чем в 2017 году.

К севу уже приступили хозяйства Успенского, Новокубанского, Приморско-Ахтарского, Лабинского и Красноармейского районов. Они засеяли около 1,4 тыс. га посевных площадей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края.

Краснодарский край — один из крупнейших в РФ регионов по выращиванию сахарной свеклы. Ежегодно край дает около 25% общего производства этой культуры в стране. В 2017 году урожай сахарной свеклы в крае составил 9,9 млн. т.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», объем сахара, выработанного кубанскими сахарными заводами, с учетом сырья Ростовской области и Ставропольского края, составил рекордные 1,5 млн. т.

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