В Краснодарском крае общий производственный травматизм снизился на 14%

Об этом заявили на селекторном совещании, которое провел замминистра труда и социальной защиты РФ Григорий Лекарев.

В видеосовещании принимал участие заместитель министра труда и социального развития Краснодарского края Сергей Гаркуша. Совместно с органами исполнительной власти субъектов обсуждали вопросы о мерах по снижению уровня производственного травматизма.

Особое внимание уделили обеспечению безопасности при работах в водопроводных, канализационных и газовых колодцах в связи с возросшим количеством несчастных случаев.

Сергей Гаркуша отметил, что в первом полугодии в организациях региона по сравнению с аналогичным периодом 2017-го общий производственный травматизм уменьшился на 14,4%, тяжелый травматизм — на 18,6%, смертельный — почти на 35%.

Он добавил, что с 2015 года в организациях ЖКХ при выполнении работ в водопроводных, канализационных и газовых колодцах, тяжелых и несчастных случаев со смертельным исходом не зарегистрировано, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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