В Краснодарском крае объявили экстренное предупреждение о лавиноопасности

Предупреждение будет действовать 28-31 марта.

В горах выше 1,5 тыс. м над уровнем моря лавиноопасно, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе администрации Сочи.

На период c 18:00 28 марта до 18:00 29 марта в горах Сочи выше 1 тыс. м — слабая лавиноопасность. На автодороге А149 Адлер — Красная Поляна нелавиноопасно.

Спасатели просят воздержаться от выходов в горы. В случае происшествий следует звонить c мобильных телефонов на номер 112.

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