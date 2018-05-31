В Краснодарском крае объявили экстренное предупреждение по пожароопасности

В ближайшие дни может загореться лесная подстилка и сухая трава.

Спровоцировать огонь способна искра от непотушенного костра или окурка, выброшенного на обочину из проезжающей машины.

Экстренное предупреждение по пожароопасности самого высокого класса сохранится как минимум до 2 июля. Региональное управление МЧС призывает жителей и гостей края к особой осторожности с огнем и напоминает, что в чрезвычайных ситуациях нужно звонить по номеру 101.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник