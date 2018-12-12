В Краснодарском крае опрокинулся автобус с рабочими

По предварительным данным, в результате аварии пострадали десять человек.

По данным ГИБДД, 12 декабря в 17:30 на 1213-м километре трассы М4 «Дон» водитель Volkswagen Jetta столкнулся с движущимся впереди автобусом ГАЗ-3221. От удара автобус съехал в кювет и опрокинулся. В результате ДТП оба водителя и восемь пассажиров автобуса получили травмы и были госпитализированы.

Автобус перевозил рабочих с места производства работ на базу, сообщает ТАСС.

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