В Краснодарском крае осенью отправят на службу в армию около 7 тыс. человек

В краевой столице 31 августа подвели итоги весеннего призыва и определись с планами на осенний.

Всего во время весеннего призыва в соответствии с заданием Генштаба ЮФО на военную службу от Краснодарского края призвали 5,5 тыс. человек, от Краснодара — 779 человек. Осенью норма на Краснодарский край предполагается — 7 тыс. человек. Для Краснодара эту норму увеличат на 200 человек — почти до 1 тыс. призывников.

В Краснодарском крае за последние три года увеличилось количество уклонистов. По состоянию на 15 июля в Краснодаре в розыске находятся 1 тыс. 988 уклонистов, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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