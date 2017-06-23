В Краснодарском крае открыты 1 тыс. 527 детских лагерей

В краевой столице 23 июня прошел круглый стол, на котором представили детские лагеря и здравницы, готовые принять школьников.

Кроме лагерей отдыха, которые работают на побережье, в крае открыты трудовые и образовательные. Для детей, оставшихся в городе, предусмотрено бесплатное посещение кинотеатров, музеев или кружков творчества. В летний сезон их работа продлена до 21:00.

В министерстве социальной защиты напомнили, что бесплатно отдохнуть в лагерях может каждый ребенок. Для этого нужно заранее обратиться с заявлением в органы опеки.

«В начале года мамам желательно встать на очередь в опеку. Социально незащищенным гражданам можно обратиться в органы соцзащиты населения в каждом муниципальном образовании и тоже написать заявление. Приоритетом пользуются дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации», — рассказала заместитель министра труда и социального развития Краснодарского края Валентина Игнатенко.

В этом году на оздоровительную кампанию направлено свыше 3 млрд рублей. Ожидается, что летом на курортах Краснодарского края отдохнут и поправят здоровье более 500 тыс. детей, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Роспотребнадзор продлил работу горячей линии по детскому отдыху. Специалисты управлений консультируют граждан по вопросам покупки детских товаров, обуви, игрушек и одежды, а также рассказывают, на что обратить внимание в детском лагере, какие существуют санитарно-эпидемиологические требования к организациям детского отдыха.

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