В Краснодарском крае приняли закон в поддержку дачников

Одним из первых депутаты рассмотрели проект краевого закона «О развитии садоводства и огородничества на территории Краснодарского края», вынесенный на второе чтение.

Заместитель председателя ЗСК Александр Трубилин напомнил, что необходимость принятия этого документа вызвана изменением федерального законодательства, согласно которому разрешены строительство жилых домов на земельных участках, выделенных для ведения садоводства и огородничества.

В крае назрела необходимость урегулировать вопросы возникающих правоотношений, а также определить уполномоченный орган государственной власти.

По словам спикера ЗСК Юрия Бурлачко, принимаемый закон — свидетельство того, что органы государственной и муниципальной власти края намерены поддерживать дачников в их деятельности.

«Мы устанавливаем приоритетные направления поддержки. Это касается наиболее значимых вещей, того, что волнует если не все садово-огородные товарищества, то, во всяком случае, большинство из них. В первую очередь это развитие инженерно-технической инфраструктуры, содействие обустройству земельных участков, формирование рынков сельскохозяйственной продукции, выращенной дачниками,обустройство дорог», — сказал Бурлачко.

Депутаты проголосовали за принятие закона во втором, окончательном чтении, сообщает пресс-служба ЗСК.

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