В Краснодарском крае пройдет акция «Планета ресурсов»

С 6 по 27 апреля все районы Кубани станут участниками трудового фестиваля вакансий.

Первыми ярмарки вакансий откроют в Приморско-Ахтарске. Там будут искать агрономов и механизаторов, строителей и отделочников, медиков и учителей. Затем присоединятся и другие муниципалитеты.

Всего вакансии представят около тысячи работодателей. Можно будет не только подобрать дело по душе, но и пройти тесты по профориентации, посетить психологические тренинги и семинары по вопросам трудоустройства.

Краснодар примет эстафету 13 апреля. Ярмарка вакансий развернется в Центральном выставочном зале. В прошлом году во время акции «Планета ресурсов» должности получили около 3,5 тыс. жителей региона.

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