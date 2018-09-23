В Краснодарском крае пройдет фестиваль «Лагонаки-2018»

Мероприятие состоится 13-14 октября в Апшеронском районе.

В рамках фестиваль пройдет деловой форум, на котором представители профильных ведомств южных регионов, предприятий туриндустрии рассмотрят актуальные вопросы по развитию активных видов туризма и дальнейшие перспективы этого направления в России. На форуме состоится презентация туристско-рекреационного потенциала горно-предгорных территорий Кубани.

Гости фестиваля в течение двух дней смогут посетить интерактивные тематические площадки, выставку внедорожной техники, мастер-классы по художественно-прикладному творчеству и ремесленничеству, искусству тревэл-фотографии, продегустировать блюда кубанской и кавказской кухни, а также экопродукты.

Запланирована концертная программа. Организатор фестиваля — министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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