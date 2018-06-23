В Краснодарском крае промышленное производство выросло на 2,8%

По итогам пяти месяцев 2018 года объем отгруженной промышленной продукции собственного производства составил 105,6 млрд рублей.

Высокие показатели обеспечили организации, специализирующиеся на выпуске строительных материалов (более 24 млрд рублей), химической продукции (более 16 млрд рублей), металлургической продукции (11,8 млрд рублей) и готовых металлических изделий (9,5 млрд рублей), машин и оборудования (8,5 млрд рублей), а также бумаги и бумажных изделий (5,1 млрд рублей).

«Стабильный рост производства показывают предприятия города Новороссийска — «Новороссцемент», «Новоросметалл», «Верхнебаканский цементный завод». Краснодара — «КЛААС», «Краснодарский завод металлоконструкций» «ОБД», а также производители Белореченского и Тимашевского районов», — отметил руководитель департамента промышленной политики края Иван Куликов.

За пять месяцев 2018 года отметили устойчивый рост в отраслях промышленности, в которых в прошлом году имело место падение объемов производства. На 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось производство пластмассовых и резиновых изделий, на 18% выросло производство мебели.

Налоговые поступления в краевой бюджет от промышленных предприятий за январь-май 2018 года составили более 4 млрд рублей. Это на 3,8% выше, чем за аналогичный период 2017 года, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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