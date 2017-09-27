В Краснодарском крае прошли учения военных железнодорожников

Военнослужащие ЮВО менее чем за сутки восстановили более 1,5 тыс. м поврежденного пути.

По легенде дорога была разрушена после массированного авиационного удара условного противника. Личный состав бригады подняли по тревоге, служащие совершили марш в 200 км на штатной технике в район поврежденного участка.

Во время марша командиры подразделений отработали задачи по противовоздушной обороне, преодолении зараженных участков местности.

Работу военных железнодорожников осложняли активные действия диверсионно-разведывательных групп условного противника в районе учения, которые совершали нападения на отряды, восстанавливающие железнодорожное полотно.

Плановое тактико-специальное учение с военнослужащими железнодорожного соединения ЮВО являлось одним из практических этапов сдачи итоговой проверки за летний период обучения.

Всего в учении приняли участие более 1 тыс. военнослужащих и 200 единиц специальной и автомобильной техники, сообщает пресс-служба ЮВО.

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