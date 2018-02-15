В Краснодарском крае прошло большое родительское собрание

Специалисты краевого министерства образования 15 февраля через Интернет рассказали о предстоящем госэкзамене родителям девятиклассников.

На видеосвязи с Краснодаром были учителя и родители школьников из всех муниципалитетов региона. В 2018 году итоговую аттестацию пройдут почти 60 тыс. девятиклассников. На подготовку у них остается всего три месяца. Первыми экзамен сдадут те, кто выбрал иностранные языки — английский, немецкий, французский и испанский. И задача родителей — сделать так, чтобы ребенок не боялся предстоящего испытания. На всекубанском школьном собрании педагоги познакомили родителей с тонкостями процедуры ГИА и выслушали все вопросы.

«Родителям на собраниях объясняют под запись, инструктируют, но мы считаем, что нужно не только рассказывать, но и слышать их вопросы. Нас с родителями объединяет общая цель — чтобы детям было комфортно, спокойно, чтобы они были успешны», — рассказала заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Елена Воробьева.

Методисты итоговой аттестации отметили, что в этом году особых изменений в ГИА не будет. Как и прежде, девятиклассникам нужно сдать два обязательных экзамена — по русскому языку и математике — и два по выбору. Определиться с предметами нужно до 1 марта.

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