В Краснодарском крае пройдет фестиваль «Кубанский казачок»

В Краснодарском крае в феврале стартовал XXVI региональный фестиваль «Кубанский казачок».

В этом году он проводится в рамках мероприятий, посвященных 80-летию образования края и 225-летию с начала освоения казаками кубанских земель.

Открытие фестиваля прошло в сельском доме культуры станицы Старокорсунской. В нем приняли участие более 500 юных исполнителей из Абинского, Белоглинского, Веселовского, Динского, Калининского, Кореновского, Красноармейского, Новопокровского, Северского, Тимашевского, Усть–Лабинского районов и Краснодара.

Собравшихся приветствовал заместитель министра культуры региона Григорий Жуков. Перед началом концерта творческую встречу с участниками фестиваля провел художественный руководитель Кубанского казачьего хора Виктор Захарченко.

В конкурсных программах были показаны фрагменты календарных, семейно-бытовых обрядов, казачьи ритуалы, игры, народные песни, хороводы, частушки.

Краевые зональные конкурсы пройдут 11 февраля в городском Дворце культуры Курганинска, 18 февраля — в центре народной культуры «Казачье подворье» станицы Ленинградской, 4 марта — в социально-культурном центре Крымска.

Лучшие коллективы и исполнители будут приглашены на заключительный концерт лауреатов фестиваля. Коллектив, ставший обладателем Гран-при, получит путевку на ХIХ Всероссийский фестиваль фольклорных коллективов «Кубанский казачок», который пройдет в поселке Лазаревском.

Фестиваль «Кубанский казачок» проводится с 1991 года. В нем приняли участие более 30 тыс. юных артистов, гостями фестиваля были детские коллективы из Украины и Беларуси, разных регионов России, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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