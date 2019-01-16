Рост цен производителей промышленных товаров, реализуемых на внутренний рынок края, в декабре 2018 года относительно декабря 2017-го составил 5,6%.
По данным Краснодарстата, цены на продукцию добычи полезных ископаемых выросли на 2,2%, а цены в категории обрабатывающих производств — на 6,4%.
Рост цен в части обеспечения электроэнергией, газом и паром, а также кондиционировании воздуха составил с декабря 2017 года по декабрь 2018-го 3,1%, водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации ходов, деятельности по ликвидации загрязнений — 4,6%.
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