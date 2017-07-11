В Краснодарском крае с начала года грибами отравились восемь человек

11 июля в 20:46

На Кубани начали регистрировать случаи отравления дикорастущими грибами.

По данным на начало июля пострадали восемь человек. За 2016 год от отравлений грибами пострадали более 100 человек. Только в октябре 2016 года отравились 65 человек. Умерли трое взрослых.

Все зарегистрированные случаи отравлений связаны со сбором грибов вдоль автомобильных трасс либо приобретением их на стихийных рынках, с рук у неизвестных лиц, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае в 2016 году зарегистрировали 153 случая отравлений дикорастущими грибами.

Материал о том, кому противопоказаны грибы и что делать, если вы отравились, читайте здесь.

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