В Краснодарском крае с начала года промышленное производство выросло на 3%

22 октября в 19:18

По данным Краснодарстата, производства по добыче полезных ископаемых в январе-сентябре 2018 года показали рост в 4,1%.

Добыча сырой нефти и газа упала на 23,9%, прочих полезных ископаемых — выросла на 6,3%.

Обрабатывающие производства показали прирост в 2,8%, оборот пищевой промышленности упал на 5,4%.

Наибольшее увеличение выпуска продукции отмечено в производстве конструкций из черных металлов, вагонов и платформ, кроме транспортных средств, предназначенных для технического обслуживания или ремонта — в 1,9 раза, сигарет — в 1,5 раза, тракторов для сельского хозяйства прочих — на 36,9%, культиваторов — на 29,9%, конвейеров — на 26,4%, обуви — на 26,0%, стеклопакетов — на 23,4%, дверей, окон и их рам и порогов для дверей из металлов — на 21,9%.

В сегменте производства электроэнергии, газа, пара и кондиционирования воздуха отметили рост в 3,3%. Водоснабжение и ликвидация отходов показали рост оборота на 13,2%, сообщает РБК-Краснодар.

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