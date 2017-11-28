В Краснодарском крае салат оливье к Новому году будет стоить 271 рубль

Росстат сделал расчеты, исходя из стоимости набора продуктов для приготовления салата на семью из четырех человек.

С 2016 года салат подорожал на 0,71%. Цена салата сельдь под шубой в Краснодарском крае составила 271 рубль, это на 0,12% дороже, чем в прошлом году.

Стоимость набора продуктов для приготовления салата оливье в среднем по России составила 311 рублей 83 копейки. Такую же порцию селедки под шубой оценили в 152 рубля 54 копейки.

Рассчитывая стоимость традиционных новогодних закусок, Росстат исходил из того, что для приготовления оливье требуются: консервированные огурцы, консервированный зеленый горошек, картофель, морковь, яйца, вареная колбаса, майонез и лук. Для приготовления селедки под шубой по рецепту, который рассматривало ведомство, нужны: соленая сельдь, картошка, свекла, морковь, яйца, майонез и лук. За последние 12 месяцев в разной степени подорожали все перечисленные продукты, кроме куриных яиц, цена на которые сократилась более чем на 12%.

Дороже всего закуски обойдутся жителям Чукотки. Там приготовление салата оливье на четверых обойдется в 526 рублей, а селедки под шубой — в 363 рубля. Самый дешевый оливье можно приготовить в Калмыкии (229 рублей), а селедку под шубой — в Курской области (117 рублей), сообщается в материалах Росстата.

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