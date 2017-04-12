В Краснодарском крае снизился уровень бытовой коррупции

12 апреля в 20:20

На Кубани по сравнению с 2016 годом уровень коррупции снизился на 4,5%.

Главе Краснодарского края Вениамину Кондратьеву доверяет 80% кубанцев. Это самый высокий показатель на Юге России среди губернаторов. К такому выводу пришли социологи. Об этом сообщает РБК. Специалисты опросили жителей региона и выяснили, что подавляющее большинство респондентов довольны политикой краевой администрации.

Среди опрошенных были и представители бизнеса. По их общему мнению, та работа, которую силовые ведомства по поручению нынешних властей ведут в сфере борьбы со взяточничеством, уже позволила добиться серьезных результатов. Только за прошлый год уровень коррупции в бытовой сфере на Кубани снизился почти на 5%.

Всего в 2016-м сотрудники краевой администрации рассмотрели около 150 жалоб от граждан по фактам коррупции, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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